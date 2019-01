Vlaamse subsidie voor nieuw volkstuinpark De Kwekerij Timmy Van Assche

17 januari 2019

14u58 0 Koekelare Het nieuwe volkstuinpark De Kwekerij ontvangt een subsidie van 15.000 euro van de Vlaamse overheid.

Op de hoek van de Galgstraat en Ichtegemstraat ligt volkstuinpark De Kwekerij van de vzw Tuinhier. De inrichtingswerken zijn in volle gang en zouden in de lente moeten afgerond zijn. Er zullen een 60-tal tuintjes bewerkt kunnen worden. Mensen kunnen er groenten, fruit en kruiden voor eigen gebruik kweken. Het perceel is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos en is in gebruik gegeven aan de vereniging Tuinhier voor de uitbating. Vlaams minister van natuur en landbouw Joke Schauvliege (CD&V) trekt nu ruim 200.000 euro uit voor negentien volkstuinprojecten. 15.000 euro komt naar Koekelare. “De klemtoon van de oproep naar subsidies lag op volkstuinprojecten met bijzondere aandacht voor bijen en biodiversiteit en de integratie van de voorstellen in een lokale voedselstrategie”, laat Schauvliege weten. “Een jury van deskundigen beoordeelde de kwaliteit van de projecten op basis van de behoefte aan volkstuinen, vergunningen, bijdrage tot de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, specifieke doelgroepen, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.” De minister roemt het project “waarbij de zorg voor natuur en natuureducatie de hoofdmoot vormen” en “de integratie van zorg en jeugd”.