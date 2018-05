Vijf jaar cel voor verkrachting partner 16 mei 2018

De 34-jarige B.B. uit Koekelare is veroordeeld tot vijf jaar cel voor het herhaaldelijke verkrachten van zijn partner.





De twee leerden elkaar in 2014 kennen via het internet. Ze kregen samen een kindje, maar hun relatie liep begin 2017 op de klippen omdat de man zijn partner had bedrogen. Toch bleef B.B. bij het slachtoffer wonen. Hij verkrachtte haar bovendien op brutale wijze en onder bedreiging van een pistool. De man maakte ook filmpjes. Volgens het Openbaar Ministerie was duidelijk te zien hoe de vrouw in extreme paniek verkeerde. Het slachtoffer diende aanvankelijk geen klacht in en begon zelfs opnieuw een relatie met de man, die geen onbesproken blad is. Hij werd in het verleden al tot drie jaar voorwaardelijke celstraf en zes jaar effectieve celstraf veroordeeld voor verkrachting. De beklaagde kreeg gisteren uiteindelijk vijf jaar gevangenisstraf. De man is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (BBO)