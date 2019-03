Verschillende meldingen van stormschade in Koekelare en Diksmuide JHM

De politie en brandweer moesten zondag en maandag op verschillende plaatsen in Koekelare en Diksmuide tussenkomen door het stormweer. In de Piers de Raveschootstraat in Koekelare kwam vijf vierkante meter van een roofing van een woning los door de hevige wind. De brandweer legde op de opening een zeil. Langs de Ijzerdijk kwamen verschillende takken van bomen op de weg te liggen. De brandweer ruimde die op zodat het verkeer gemakkelijk kon voorbij rijden. De Belhuttebaan in Koekelare was gisterenmorgen enige tijd versperd nadat een hek op de rijbaan waaide. De brandweer werd zondagavond ook opgeroepen naar de Esenstraat waar een tent dreigde weg te halen. De brandweer brak de tent af en maakte de omgeving veilig.