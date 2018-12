Veroordeeld na zwaar huiselijk geweld: man schopt zwangere stiefdochter in buik Ongeboren kind gelukkig ongedeerd Bart Boterman

18 december 2018

14u32 0 Koekelare De 52-jarige Mario V. uit Koekelare is veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel onder strenge voorwaarden voor aanhoudend huiselijk geweld tegen zijn echtgenote, zijn stiefdochter en zijn stiefzoon. Onder invloed van alcohol en geneesmiddelen ging hij ettelijke keren zwaar over de schreef.

Zo stak hij in mei vorig jaar zijn zwangere stiefdochter (20) met een stuk glas in haar arm tijdens een discussie. Ze had eerst het glas gegrepen en laten vallen. In november 2017 moest de politie opnieuw tussenbeide komen omdat hij haar in de buik had gestampt. Het ongeboren kind hield er gelukkig geen letsels aan over. Een andere keer had hij zijn echtgenote gestampt en liep ze verwondingen aan de hand op, waardoor ze werkonbekwaam was.

De man zit intussen zeven maanden in voorhechtenis en mag door het vonnis van de Veurnse strafrechter de gevangenis verlaten. Hij moet echter strenge voorwaarden naleven, zoals een contactverbod met de slachtoffers, zich laten opnemen voor zijn alcohol- en geneesmiddelenproblematiek, zich onthouden van alcoholgebruik, geneesmiddelengebruik of cafébezoek, regelmatig urinecontroles indienen bij de probatiecommissie en zijn echtscheiding laten afhandelen door de advocaten. Zijn voormalig gezin krijgt in totaal een schadevergoeding van ongeveer 2.200 euro.