Vernieuwde Aldi opent de deuren Timmy Van Assche

15 januari 2019

11u47 0 Koekelare Supermarkt Aldi, in de Ringlaan 84, is volledig vernieuwd en terug open voor publiek.

De winkel, zo maakt Aldi zich sterk, is een stuk aangenamer om te vertoeven en te winkelen. “De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een heuse versmarkt met groenten en fruit van topkwaliteit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair en heldere ledverlichting. Zo wordt winkelen bij Aldi comfortabeler en nog eenvoudiger.” De ombouw van de winkel in Koekelare maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor Aldi. Daarbij worden in 2018 en 2019 alle 450 Belgische Aldi-winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. “De keten is hiermee gewapend voor de toekomst”, besluit de directie. Aldi Koekelare is elke dag open van 8.30 tot 19 uur en gesloten op zondag.