Vermeende ontvoeringspoging van 14-jarige blijkt misverstand

21 december 2018

De vermeende poging tot ontvoering van een 14-jarig meisje in Koekelare op 30 november blijkt een misverstand te zijn. De politiezone Polder kon het incident ophelderen. De feiten gebeurden op 30 november omstreeks 17.05 uur. Het 14-jarige slachtoffer stapte van de bus in de Oostmeetstraat in de buurt van het kruispunt met de Barnestraat in Koekelare. Een oude man probeerde het meisje in een klein zwart voertuig te lokken maar het meisje liep weg. Hierop achtervolgde het voertuig het slachtoffer. Een andere vrouw stopte en kon de man in de wagen wegjagen. De nummerplaten van de kleine zwarte wagen waren afgedekt. De politie en het parket verspreidden toen een opsporingsbericht dat nu leidde tot de opheldering. “p het opsporingsbericht kwam zeer veel reactie waardoor we snel de verdachte en een getuige op het spoor kwamen. Uit het verder onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een poging tot ontvoering. De vreemde handelswijze van de betrokken man, de reactie van de getuige en de duisternis zorgden voor een combinatie die op een poging tot ontvoering leek. Dankjewel om ons bericht massaal te delen en de reacties die ervoor gezorgd hebben dat de ware toedracht aan het licht kwam”, laat de politie weten.