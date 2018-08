Verjaardagsfeest in mineur na zware crash STROKAR KOMT LOS VAN TRACTOR EN KNALT TEGEN WAGENS BART BOTERMAN JELLE HOUWEN

07 augustus 2018

02u45 0 Koekelare Het verjaardagsfeest van de 30-jarige Sarah Colpaert uit Koekelare eindigde zondagmiddag in mineur door een flinke crash. Een zware strokar van een boer die passeerde, brak los en belandde op de oprit. Gevolg: vier auto's zijn zwaar beschadigd, twee perte totale.

Sarah Colpaert uit de Zandestraat in Koekelare is onlangs 30 jaar geworden en dat mocht gevierd worden. Dus trokken tal van familie, vrienden en de buren naar haar huis langs de landelijke weg. Rond 14.45 uur, toen het feest zich nog volop op gang trok en de gasten nog steeds toekwamen, passeerde er een landbouwer met zijn lege strokar het huis. Plots brak de koppeling af van die strokar. Het gevaarte denderde achteruit en reed de oprit van Sarah's woning op. Daar stonden al tal van wagens geparkeerd van vrienden en familie. Het gevolg was een klein slagveld.





In shock

Buurman Geert Crombez die aanwezig was op het feestje zag alles gebeuren.





"We zaten op het terras wat te keuvelen", vertelt Geert. "Tussen ons zaten enkele landbouwers. Dus toen die tractor hier passeerde, draaiden enkele gasten zich om naar de tractor te kijken. Die was al gepasseerd toen nauwelijks 20 seconden later een enorme klap volgde. Uiteraard ging iedereen meteen naar voren kijken. Die strokar, echt van een zwaar kaliber want volledig gelast en verzwaard met steunbalken, was blijkbaar van de koppeling van de tractor geschoten door een breuk. De kar denderde achteruit, raakte eerst een VW Golf, waarna de dissel van de kar zich dwars door de BMW op de oprit boorde. Die ramde op zijn beurt de Skoda ernaast die door de klap letterlijk twee meter opschoof. Tot slot werd nog een Mitsubishi geraakt vooraan de oprit, en een brievenbus en een fiets. Die boer, een loonwerker, kwam in shock aan en excuseerde zich. Hij kan er uiteraard niks aan doen. Eigenlijk is dit zelfs nog een geluk bij een ongeluk."





Grote knal

Jarne Verschelde (20) was namelijk net op het feest aangekomen met zijn vriendin Lisa (19), de zus van feestvarken Sarah. Zij zaten een minuut voor het ongeval nog in de BMW. "We hadden geparkeerd en waren naar de achterkant gegaan om Sarah te verrassen met enkele party poppers", zegt Jens. "Maar vlak na het knalletje van die poppers klonk de grote knal van het ongeval. Uiteraard was ik wat van mijn melk toen ik de ravage zag, maar die landbouwer was dat ook. Mijn BMW had ik nog maar een maand, ik kocht hem tweedehands. Die is wellicht rijp voor de schroothoop, de dissel ging er dwars door en de as is gebroken. Maar goed, gelukkig vielen er dus geen gewonden." Het feest van Sarah werd na het ongeval toch verder gezet, een beetje in mineur.