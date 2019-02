Urban explorer zweert drugs af en ontsnapt aan zware straf JHM

04 februari 2019

14u46 0 Koekelare Een urban explorer die door de politie betrapt werd in een hoeve in Koekelare toen hij onder invloed was van cannabis, heeft 2.400 euro boete en 15 dagen rijverbod gekregen.

De man ging op 3 februari vorig jaar in Koekelare met enkele vrienden een verlaten hoeve binnen om aan fotografie te doen. De eigenaar had hen echter gezien, dacht dat het om dieven ging, en belde de politie. R. bleek onder invloed van cannabis. Het was ook zijn wagen die aan de hoeve werd gevonden, al ontkende R. dat eerst. Uiteindelijk gaf de jongeman toe dat het wél zijn auto was én dat hij had gereden. Hij beweerde dat hij niet de dag zelf cannabis had gebruikt, maar wel eerder. Een deskundige oordeelde dat de man niet verslaafd is aan cannabis en nog geschikt is om te rijden. M.R. is intussen gestopt met cannabis te gebruiken. Hij kreeg 2.400 euro boete, 1.600 euro met uitstel, en 15 dagen rijverbod. Hij moet ook nog een verkeerscursus volgen.