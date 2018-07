Urban explorer betrapt met cannabis 26 juli 2018

Een jongeman die aan urban exploring deed is bij het uitoefenen van zijn activiteit door de politie betrapt toen hij onder invloed was van cannabis. Dat gebeurde toen R. op 3 februari een verlaten pand wilde fotograferen in Koekelare. De politie zag R. met zijn wagen toekomen en hield een verkeerscontrole. Daaruit bleek dat hij onder invloed was en dus werd hij gedagvaard bij de politierechter in Veurne.





"Maar dat klopt helemaal niet want ik was er niet met de wagen. De politie zegt dat het een verkeerscontrole was maar dat klopt niet. Ik was er met vrienden en ik reed niet." De politierechter riep de agenten op om te komen getuigen. "Dan zullen we van hen horen of ze liegen of niet. Maar ik geef 1 raad mee: blijf van de drugs, of je nu artistiek bent aangelegd of niet", klonk het. Op 1 oktober gaat de zaak verder. (JHM)