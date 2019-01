Unizo organiseert nieuwjaarsontbij Timmy Van Assche

05 januari 2019

13u29 0 Koekelare De plaatselijke afdeling van Unizo organiseert op 27 januari een nieuwjaarsontbijt.

In cultuurzaal De Balluchon, in de Moerestraat 16, organiseert Unizo Koekelare een nieuwjaarsontbijt. De actie vindt plaats op zondag 27 januari van 8.30 tot 11.30 uur. Voor de kinderen wordt een springkasteel geplaatst en extra animatie voorzien. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro. Kinderen tot 6 jaar mogen gratis binnen. Kaarten zijn te verkrijgen bij het bestuur en via 0497/33.35.25. Info: www.unizokoekelare.be.