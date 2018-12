Uitzonderlijk: bijzondere bewijswaarde agent ‘Sheriff’ niet gevolgd, Willy (69) vrijuit Agent doet zichzelf tijdens getuigenis de das om Jelle Houwen

03 december 2018

13u44 0

De 69-jarige Willy Heindryckx uit Koekelare gaat in de politierechtbank van Veurne vrijuit voor 6 van de 7 tenlasteleggingen waarvoor hij vervolgd werd. Dat komt omdat de politierechter, na de getuigenissen van zowel Willy als agent J., die eerste geloofde en niet die laatste. Het is uitzonderlijk dat een rechter de bijzondere bewijswaarde van een verbalisant niet volgt. “Dat betekent enkel dat ik recht in mijn schoenen sta”, zegt Willy.

De zaak leidde tot behoorlijk veel animo deze ochtend in de politierechtbank van Veurne. Ze gaat terug tot 3 januari van dit jaar. Op dat moment volgde agent J. op de Kortemarkstraat in Koekelare, komende van de Belhutte, een Citroën Berlingo die aan amper 35 kilometer per uur over de baan reed. “Ik ging er vanuit dat de bestuurder bezig was met zijn GSM of door een andere reden niet bezig was met de weg”, noteerde de agent achteraf in zijn PV. “Ik haalde wagen in om te kijken met wat die bestuurder bezig was maar werd opeens geconfronteerd met een agressieve bestuurder die verschillende malen claxonneerde en aan het bumperkleven was. Ik liet de eerste bestuurder rijden en stopte om die agressieve man tegen te houden. Maar nadat hij me verbaal ook aanviel stoof hij er plots vandoor. Hij reed daarbij 120 kilometer per uur waar maar 70 mocht en werd onderschept door collega’s die uit de andere kant kwamen.” Die bestuurder, de 69-jarige Willy Heindryckx uit Koekelare, moest zich daarom vandaag bij de politierechter verantwoorden. Hij werd vervolgd voor 7 tenlasteleggingen: naast overdreven snelheid ook andere het negeren van een teken van een agent, bumperkleven, ongeoorloofd claxonneren. Ook zijn agressieve houding tegen agent J. werd hem verweten.

We kennen hem allemaal: hij is gekend als de sheriff van Polder en heeft een erge reputatie. Willy Heindryckx

Agent Sheriff

Om een oordeel te kunnen vellen liet politierechter Geert Vandaele zowel de agent als Willy persoonlijk getuigen. Willy en zijn advocaat Jan Ferlin namen als eerste het woord en Willy nam geen blad voor de mond. “Wat die agent verklaarde klopt echt niet”, zei hij. “Ik was op dat moment onderweg naar het ziekenhuis waar ik behandeld werd tegen kanker. Opeens kwam ik achter die politiewagen te zitten, die traag reed. Hij haalde plots de auto voor hem in, zonder dat hij zijn richtingaanwijzer gebruikte. Dus ik dacht dat hij gewoon wilde inhalen en deed hetzelfde. Maar toen hij naast die auto reed gooide hij plots zijn remmen dicht. Dáárom begon ik te claxonneren. Ik schrok immers en het was een gevaarlijke situatie. Hoe kon ik weten dat hij die auto wilde controleren? Hij stak ook zijn zwaailichten niet aan. En wat volgde was pure onbeschoftheid van die agent. We kennen hem allemaal: hij is gekend als de sheriff van Polder en heeft een erge reputatie. Hij trok mijn portier open en schreeuwde: “weet jij wel wie ik ben?” en riep vervolgens een reeks verwijten naar mijn hoofd. Hij keerde terug naar zijn auto en daarna reed ik weg. Veel te snel, dat geef ik wel toe.”

Altijd in vraag gesteld

Na Willy kwam ook agent J. getuigen. Die had een andere mening. “Die man deed aan bumperkleven en vertoonde ongepast rijgedrag. Het was hij die mij een hoop verwensingen naar het hoofd slingerde. Ik had hem nadien duidelijk gezegd dat hij aan de kant moest gaan staan maar stoof er gewoon vandoor.” Zowel de politierechter als de procureur stelden de agent nog verschillende vragen. Daarbij was één antwoord van J. van cruciaal belang. “Ik heb die mens nooit gezien toen ik een inhaalmanoeuvre deed. Hij zat opeens in mijn achterbumper. Hij moet nogal snel gereden hebben.” Na een beraad van enkele minuten oordeelde politierechter Geert Vandaele dat hij geen rekening houdt met de bijzondere bewijswaarde van de agent. Dat komt omdat de agent door zijn antwoord eigenlijk onrechtstreeks toegeeft dat hij tijdens zijn manoeuvre niet had gekeken naar achteropkomend verkeer, wat elke burger veronderstelt wordt te doen. En dus werd Willy enkel gestraft voor de overdreven snelheid, en kreeg hij een geldboete van 208 euro. “Dat is het enige juiste”, reageert Willy. “Die sheriff kon mij vandaag nog steeds niet zeggen wat ik toen verkeerd heb gedaan. Ik sta recht in mijn schoenen, maar het is erg dat ik als kankerpatiënt hier een jaar mee in mijn maag heb moeten zitten.”