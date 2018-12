Uittredend schepen Marc Devrome: “99 procent zeker dat Koekelare Vooruit blijft bestaan” Timmy Van Assche

05 december 2018

16u28 0 Koekelare Schepen Marc Devrome, die bij de verkiezingen van oktober niet opnieuw verkozen werd, zal hoogstwaarschijnlijk zijn politiek project Koekelare Vooruit blijven verderzetten.

Marc Devrome werd in 2012 verkozen toen hij met N-VA 7,9 procent van de stemmen haalde en één zetel bemachtigde. De Sp.a van burgemeester Patrick Lansens haalde Devrome aan boord als schepen van openbare werken. In aanloop naar de jongste verkiezingen zaten Devrome en de lokale N-VA-partijtop echter niet langer op dezelfde lijn en richtte de schepen zijn eigen politieke beweging op: Koekelare Vooruit. De lijst haalde uiteindelijk 3,9 procent, onvoldoende voor een zetel. “Eerlijk gezegd: ik was teleurgesteld. Ik hoopte op één zetel. Ik had het gevoel goed werk te hebben geleverd de afgelopen jaren. Zo zorgde ik ervoor dat onze gemeentewerkers twee nieuwe kranen, een nieuwe vrachtwagen en nagelnieuw werkmateriaal kregen. Ook enkele openbare werken bracht ik tot een goed einde.” Wat brengt de toekomst voor Devrome? “Er was een tijd dat ik de politiek moe was door de roddels, de leugens en het bedrog. Ik had er écht geen zin meer in. Maar de goesting keert terug. Het wordt moeilijk om de interne keuken van de gemeenteraad te blijven volgen als je niet verkozen bent. Je raakt de feeling een beetje kwijt. Maar ik zal de verslagen blijven raadplegen, de politiek blijven volgen. Ik verloor misschien een veldslag, maar nog niet de oorlog. Koekelare Vooruit blijft voor 99 procent zekerheid bestaan.”