Uitbreiding bko De Buidel ingehuldigd

01 december 2018

Precies vijftien jaar na de opening van De Buidel, in de Ringlaan, werd de uitbreiding van de bko officieel ingehuldigd. Voortaan kunnen 180 kinderen opgevangen worden. Burgemeester Patrick Lansens (Sp.a) schetst hoe noodzakelijk die uitbreiding is.

“De Buidel is een enorm succesverhaal geworden. Bij de opening in december 2003 werden meteen gemiddeld 62 kinderen per dag opgevangen. Na één jaar werking bedroeg het jaargemiddelde 82 kinderen per dag, na vijf jaar was dit 101 kinderen per dag en na tien jaar 122 kinderen. Op vandaag is dit cijfer fors gestegen naar 181 kinderen. Deze cijfers zijn gemiddelden, met uitschieters tot zelfs 244 verschillende kinderen per dag. Op de drukste naschoolse momenten worden meestal 130 tot 150 kinderen gelijktijdig opgevangen, met ook daar natuurlijk uitschieters. We bereiken zelfs 635 gezinnen. We zijn nu erkend voor de gelijktijdige opvang van 130 kinderen. Er stelde zich dus een probleem: ofwel moeten we kinderen weigeren, ofwel kies je voor uitbreiding. Uiteraard was de keuze snel gemaakt”

De Buidel was al 1.000m² groot, nu is er een nieuwbouw van 400m² bijgekomen op een stuk grond dat de gemeente heeft overgekocht van de politiezone. Binnen de bko verhuisden de kantoren, verzorgingsruimte en rust- en slaapkamers. De vestiaire is nu groter geworden. “Er werd veel inspraak gegeven aan de dagelijkse leiding van De Buidel. Hun ervaring gaf het beste inzicht in de noden en uitdagingen", aldus schepen Carole Himpens (Sp.a). “Daarnaast worden in het bestaande gebouw enkele interne verbouwingen gedaan om de werking te verbeteren: de huidige slaap-, rust- en studieruimte wordt samengevoegd tot één groot lokaal, de huidige administratieve ruimte wordt een lokaal voor het personeel. De huidige verzorgingsruimte en (te kleine) personeelsruimte worden samengevoegd tot een afzonderlijke keuken met berging. Deze werken starten begin 2019 als de nieuwbouw goed en wel in gebruik is genomen, zodat niet tot sluiting moet overgegaan worden”, besluit Lansens. In De Buidel werken negentien personeelsleden, maar er komen nog twee krachten bij. Het project kost in totaliteit 900.000 euro. (TVA)