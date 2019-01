Uitbater ‘t Vosmotje probeert brand nog te blussen, maar tevergeefs: schade is groot Jelle Houwen

23u24 0 Koekelare In restaurant ’t Vosmotje op het Sint-Maartensplein in Koekelare is zondagavond brand uitgebroken. Het was de eigenaar zelf die bij sluitingstijd plots rook opmerkte en op een vrij felle brand stootte. Hij probeerde die nog zelf te blussen, maar tevergeefs. De zaak liep flinke schade op en zal wellicht een tijdlang gesloten blijven.

Het was rond 21.20 uur dat de eigenaar het gekende restaurant in het centrum van Koekelare verliet en naar zijn wagen stapte. Hij draaide zich nog even om en zag plots rook uit de ramen boven komen. De man rende terug naar binnen en zag dat de bovenverdieping vol rook hing. Even voordien was het restaurant nog open geweest en hadden er mensen getafeld. Hij probeerde het vuur zelf nog te blussen, maar dat mislukte. Daarna belde hij de brandweer. De man zelf ademde tijdens zijn bluspoging te veel rook in en moest met rookintoxicatie naar het ziekenhuis. Toen de brandweer aankwam bleek er al rook vanonder de dakpannen te komen. Het vuur situeerde zich op de eerste verdieping, maar wat er precies brandde, bleef onduidelijk. In ieder geval liep de zaak zware schade op, vooral in de eetzaal, door het bluswater. De bovengelegen verdieping liep vooral rookschade op. Door de brand zal ’t Vosmotje wellicht een tijdlang gesloten moeten blijven.