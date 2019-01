Twintiger ramt bushokje en belandt met wagen tegen gevel van woning Siebe De Voogt

27 januari 2019

11u15 0 Koekelare Een 25-jarige bestuurder uit Torhout is zaterdagnacht lichtgewond geraakt bij een zwaar ongeval langs de Belhuttebaan in Koekelare.

De twintiger reed omstreeks 2.30 uur in de richting van het centrum van Koekelare, toen hij ter hoogte van een verkeersgeleider de controle over het stuur van z’n zwarte Audi A4 verloor. De wagen ging aan het tollen, ramde een bushokje en kwam uiteindelijk op z’n zij tot stilstand tegen de gevel van een woning. De brandweer kwam ter plaatse en moest de Torhoutenaar uit het wrak helpen. De jongeman bleef de ganse tijd bij bewustzijn en liep geen zware verwondingen op. Hij werd met de ambulance voor verzorging overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. Zijn Audi A4 werd getakeld. De schade aan de woning bleef beperkt. Het bushokje is wel volledig vernield.