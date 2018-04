Tweede frequentie voor Radio Kompas 19 april 2018

02u46 0 Koekelare Radio Kompas heeft een tweede radiofrequentie verkregen. Nadat ze al te horen waren in het Houtland via 105.8FM, is de zender beschikbaar in de hele kustregio op 106.3FM.

"We zijn de enige lokale zender voor het Houtland. Je hoort er de grootste hits van de jaren tachtig, negentig en 2000 tot nu. Na al die jaren werd het tijd voor uitbreiding. Dankzij de nieuwe frequentie zijn we kraakvrij te ontvangen aan de kust. De focus ligt op kwalitatieve recente muziek, maar we onderscheiden ons van nationale zenders door activiteiten uit de regio te belichten en regionieuws te brengen. Uiteraard volgen we ook de (inter)nationale actualiteit", vertellen radiomakers Dominique Remaut, Koen Seghers, Annelore Vanhooren, Benny Vandewalle en Wilfried Declerck.





Piratenzender

De radio heeft ook een livestream via www.radiokompas.eu. Hij was in de jaren '80 een kleine piratenzender die uitgroeide tot de belangrijkste vrije radio van de regio. Om 8.30 en 14.30 uur presenteert ze een activiteitenkalender en 's ochtends is er ontbijtradio. Verder scherpt Radio Kompas het weekendgevoel aan op zaterdag en op zondag keren ze met een luchtig liveprogramma terug in tijd. "Het is een ideale kans voor verenigingen, organisatoren of artiesten om een activiteit extra in de kijker te zetten." Info: info@radiokompas.eu, Facebook en 0495/20.28.56. (TVA)