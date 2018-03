Twee bestuurders veroordeeld voor ongeval 07 maart 2018

Een jongeman uit Beerst en een vrouw uit Zedelgem werden beiden veroordeeld door de politierechter een verkeersongeval in Koekelare op 25 juni vorig jaar. Op de Provinciebaan haalde N.D. twee wagens tegelijk in maar werd hij verrast door E.P. die met haar wagen van links over draaide op de weg. Het kwam tot een aanrijding. Volgens getuigen had E.P. haar richtingaanwijzers niet gebruikt, wat ze zelf ontkent. En N.D. had bovendien iets te veel gedronken. Hij kreeg met 1.600 euro, 1.400 euro met uitstel, en 38 dagen rijverbod de zwaarste straf. E.P. kreeg 200 euro boete. De burgerlijke vorderingen werden afgewezen. (JHM)