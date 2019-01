Tuinhier: “Geïnteresseerden in volkstuinproject mogen zich nog altijd aanmelden” Timmy Van Assche

18 januari 2019

11u09 0 Koekelare In februari zouden de eerste volkstuintjes van het nieuwe project De Kwekerij bewerkbaar moeten zijn. Intussen mogen nieuwe kandidaten voor een lapje grond zich nog altijd aanmelden.

Gisteren al meldden we dat volkstuin De Kwekerij, op de hoek van de Galgstraat en Ichtegemstraat, van de Vlaamse overheid een subsidie van 15.000 euro krijgt. “We zijn volop bezig met de afwerking van het project”, vertelt Jerome Depoorter van vzw Tuinhier, de beheerder van het project. “Midden februari hopen we de eerste gebruikers toe te laten hun stuk grond te bewerken. Tegen dan zouden er dertig volkstuintjes moeten klaar zijn. Intussen hebben negentien mensen zich ingeschreven. Later dit jaar komen er nog eens dertig tuintjes bij.” Op 5 februari om 19.30 uur is er een bijeenkomst in bowling De Goe Smete in de Ringlaan 33. Daar worden de volkstuinen verdeeld, maar kunnen geïnteresseerden zich nog altijd aanmelden en inschrijven of informatie opdoen. “Niet alleen inwoners van Koekelare zijn welkom, ook mensen uit de brede regio mogen zich inschrijven", zegt Depoorter nog. “De tuintjes zijn 50 of 100m² groot en er komt een grote container voor het opbergen van materiaal en benodigdheden. Het hele project is interessant voor mensen die bijvoorbeeld op een appartement wonen, maar ook landbouwers op rust hebben zich al ingeschreven.” Meer info: 0475/90.65.86 of jerome.depoorter@skynet.be.