Tuincenter Sys en café Kletskop winnen ‘Toegankelijkheidsprijs’ Timmy Van Assche

11 december 2018

18u49 0 Koekelare Twee handelszaken wonnen de Toegankelijkheidsprijs van de gemeente: tuincenter Sys en café Kletskop. Ze worden geroemd voor hun inspanningen naar minder mobiele personen.

Vorig jaar opende agro- en tuincenter Sys in de Catstraat 34 een gloednieuwe aanbouw. Uitbaters Kristof Sys en Jolijn Beuselinck hadden al bij het ontwerp van de uitbouw oog voor toegankelijkheid. “Zo kozen we voor schuifdeuren, lage winkelrekken en een effen, vlak vloerplan. We deden dit niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar ook voor oudere klanten. Al deze ingrepen verhogen het winkelcomfort.” Verder werd gekozen voor duidelijke, grote etiketten en verstelbaar betaalsysteem. De winkel bestaat al sinds 1980. Ook café De Kletskop, in de Lekestraat 55 in De Mokker, viel in de prijzen. De werkgroep Toegankelijkheid was zeer tevreden over de veilige tranenplaat - de gekende hellende plaat in aluminium met antislip -, steunbeugels in het toilet en grote parking achter de zaak. Ook in de zaak zelf is er voldoende plaats voor een vlotte doorgang.