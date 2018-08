Treinbiels gedumpt in bos 29 augustus 2018

In het Koekelarebos heeft een bewoner van Koekelare gisteren een wel erg vreemde vorm van sluikstorten ontdekt. Een onbekende heeft er aan de kant van de Veldstraat, dus aan de overkant van het Arboretum, een hoeveelheid treinbiels gedumpt. Het ging om een tiental houten exemplaren van een kleine meter lang. Omdat treinbiels behandeld zijn met teer en olie mogen ze niet zomaar naar in de container met hout gegooid worden op het containerpark. Ze worden gecatalogeerd onder bouwafval en ze aanbieden op een containerpark is vaak betalend. Daarom dumpte de eigenaar ze wellicht in het bos. Naast de zware treinbiels werden ook een tweetal opgerolde matten met graszoden gevonden. De politie werd niet op de hoogte gebracht van het sluikstorten. De daders riskeren een boete als ze betrapt worden. (JHM)