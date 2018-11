Tracé naar De Mokker wordt grootste investering 15 november 2018

Binnen anderhalve maand staan sp.a en Open Vld voor zes jaar aan het roer. "In 2020-2021 willen we het tracé Koekelare - De Mokker vernieuwen. Behalve een gescheiden rioleringsstelsel komen er veilige fietspaden. De doortocht in De Mokker zelf wordt aantrekkelijker", vertelt burgemeester Patrick Lansens (sp.a). "Dit project kost 7 miljoen euro, maar we krijgen flink wat subsidies. Ook de renovatie van de oude sporthal, die dateert uit 1976, staat op de planning. Kostenplaatje: 1,5 tot 2 miljoen euro. Op de site van atheneum Da Vinci zorgen we voor woningen en openbare voorzieningen, zoals speel- en groenzones. Ook in de Hovaerestraat komen nieuwe woningen. Met die twee projecten willen we Koekelare verder verjongen en onze zelfstandigheid behouden. Wij zijn tegen een gemeentefusie."





Facelift voor Dorpstraat?

Er wordt ook nagedacht over een facelift van de Dorpstraat. De buitenschoolse kinderopvang krijgt meer personeel en ruimere openingsuren in het bouwverlof. Lansens draagt de burgemeestersjerp al sinds 1995. Daarmee is hij met Marc Vanden Bussche van Koksijde de langst zetelende burgervader in onze regio.





Ook scoort Sp.a Koekelare opvallend goed, in tegenstelling tot de nationale tendens. "Dat we twee verkiezingen op rij 39 procent scoren, is geen toeval meer. De nationale politiek speelt minder op lokaal niveau. Een burgemeester moet zijn inwoners waardig vertegenwoordigen, zorgen voor een goed beleid en voor correcte communicatie", verklaart Lansens. (TVA)