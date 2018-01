Tiental dode duiven in bos ontdekt 02u33 0

In het bos van Koekelare deed een wandelaar gisterenmiddag een lugubere ontdekking. Aan de kant van de Veldstraat aan de rechterkant van het bos lagen een tiental dode duiven bij elkaar verzameld. Hoe de dieren om het leven kwamen is een raadsel. Rond hun kadavers werden wel een soort groene korrels aangetroffen, wat kan wijzen op een vergiftiging. Eerder was al een dierenhater actief in Koekelare, die het veeleer op katten gemunt had. Een buurtbewoner verwittigde de politie, die een PV opstelde. Het is niet duidelijk of er een onderzoek komt. (JHM)