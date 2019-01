Ticketverkoop van Unizo’s befaamde modeshow van start Timmy Van Assche

16 januari 2019

17u36 0 Koekelare Unizo organiseert op woensdag 6 maart opnieuw een modeshow in zaal De Balluchon. De ticketverkoop is vandaag gestart.

De modeshow van Unizo Koekelare lokt steevast veel volk: de voorbije edities waren steeds uitverkocht. Voor uitgave nummer acht is de ticketverkoop al gestart. “De modeshow was vanaf het eerste jaar direct een voltreffer: telkens een volle Balluchon en tevreden toeschouwers, handelaars en Unizo-bestuur”, laat de belangenvereniging weten. “We bouwen verder op het succes van de formule van de vorige editie met genummerde kaarten. Zo vermijden we een stormloop op de zaal en kunnen we de bezoekers extra verwennen. Zo krijgt elke tickethouder een gratis aperitief, hapjes en dessert.” Tickets kosten 15 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij de deelnemende handelaars (Tuureluur, ML Mode, Exacto His Style, Kenèllo, Marijke Beauty & Fashion, Lingerie Tanja, Shoe Kids, Dorine en Marc, Les Ciseaux, Cleo Beautiek). De deuren van de zaal openen om 18 uur, de modeshow start om 20 uur. Achteraf worden waardebonnen uitgedeeld.