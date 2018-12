Te snelle veearts: “Noodtoestand door bevallende koe” JHM

17 december 2018

13u19 0

Een veearts uit Koekelare wil dat de politierechter in Veurne haar vrijspreekt van een snelheidsovertreding van enkele maanden geleden. S.L. reed toen 86 kilometer per uur in zone 50 maar zegt dat ze niet anders kon dan zo snel te rijden, en dus de noodtoestand inroept. “Mijn cliënte werd opgeroepen door een landbouwer die in paniek was omdat zijn koe moest bevallen en er complicaties opdoken. Het dier begon hevig te bloeden en kreeg last van een baarmoederverzakking. Daardoor reed ze zo snel, ze moest er dringend zijn.” De politierechter repliceerde: “De vraag is inderdaad of dat wel een dringende interventie was en of de tussenkomst van de veearts noodzakelijk was?” Daarom moet S.L. op 28 januari zelf komen getuigen, en de bewijzen voor de ingeroepen noodtoestand voorleggen.