Sportman en -vrouw van het jaar in de bloemen 02 maart 2018

02u41 0

In cultuurzaal De Balluchon zijn de gemeentelijke sportprijzen uitgereikt. Jani Montaigne (16), actief in het krachtbal bij Durf & Win en atletiek, mag zich sportvrouw van het jaar noemen. Wielrenner Jorn Montaigne (19), onder meer provinciaal kampioen, kreeg dan weer de titel van sportman. Paardrijdster Imke Debruyne (14) werd verkozen tot beloftevolle jongere met de 'running up cup'. Badminton Team Koekelare zette haar sporttak uitdrukkelijk in de kijker. Verder werden ook Omar (28) en Remco Sabbe (27) in de bloemetjes gezet. Zij zijn actief in het G-judo, waaraan sporters met een beperking deelnemen. Triatleet Luc Van Lierde woonde samen met het gemeentebestuur de uitreiking bij.





(TVA)