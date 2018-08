Spontaan brand nadat genster boomstammen raakt 06 augustus 2018

02u35 0

Dat je in dit droge weer uiterst voorzichtig moet zijn, weet iedereen. Een man die zaterdagmiddag aan het werk was aan zijn woning in aanbouw langs de Belhuttebaan in Koekelare kan ervan meespreken. Eerder waren heel wat sparren op het domein omgehakt en aan de kant gelegd. De man was bezig met een schranklader stenen te vervoeren en reed daarbij tegen een boomstammetje. Door de warmte van het voertuig ontstond er een vonk die oversloeg op de stammetjes. In een mum van tijd stond het stuk land in lichterlaaie. Door de droogte verspreidde het vuur zich razendsnel en sloeg het bijna over op een maïsveld. De brandweer kon dat voorkomen.





(JHM)