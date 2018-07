Speelpleinwerking weer van start 04 juli 2018

De monitoren van speelpleinwerking zijn klaar om deze zomer weer te knallen. Zo'n twintig monitoren zullen de kinderen een leuke zomer laten beleven. De speelpleinwerking is toegankelijk voor kinderen van 5 tot 14 jaar en kost 4 euro per dag. Reserveren is niet nodig, enkel het online inschrijvingsformulier invullen op www.koekelare.be/jeugd volstaat. De speelpleinwerking gaat van start op maandag 9 juli en loopt tot 27 juli. In augustus is dat van 6 tot 29 augustus. (TVA)