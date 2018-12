Sociale huurappartementen in Sterrestraat, “maar parkeerdruk zal niet verhogen” Timmy Van Assche

18 december 2018

17u11 2 Koekelare Sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel is bezig met nieuw project voor sociale huurappartementen in de Sterrestraat, net naast café de Blaaspijp. Oppositiepartij CD&V is bezorgd over bijkomende parkeerdruk, maar die is volgens meerderheidspartij sp.a ongegrond.

Volgens CD&V zou de komst van het appartementsgebouw de parkeerdruk in de straat verhogen. “In de zone Veldstraat-Sterrestraat-Dorpsstraat is er nu al een verhoogde parkeerdruk", zegt fractieleider Tom Pollentier. “In de huidige voorwaarden van het ruimtelijk uitvoeringsplan staat dat voor sociale woningprojecten slechts één parkeerplaats per woongelegenheid moet voorzien worden. Bij andere meergezinswoningen zijn dat twee parkeerplaatse. In dit project komen een aantal parkeerplaatsen onder de eerste verdieping. Maar op die manier gaan extra openbare parkeerplaatsen in de straat verloren.” CD&V vraagt dat er meer parkeerplaatsen bij sociale woningen moeten komen.

Burgemeester Patrick Lansens en schepen Dirk Ampoorter (sp.a) nuanceren de kwestie. “Eén openbare parkeerplaats verdwijnt, maar er komen er wel zes bij op privéterrein. De parkeerdruk zal dus niet toenemen. Uit navraag blijkt dat huurders van een sociale woning of appartement voornamelijk één of zelfs geen auto bezitten, slechts zelden beschikken ze over twee wagens. Dat ligt anders bij meergezinswoningen, waar veel eigenaar of huurders wel twee en soms zelfs drie wagens bezitten. Voor zo’n projecten moeten bouwheren én een garage én een openbare parkeerplaats voorzien.”

De bouw van de sociale appartementen zal pas over enkele jaren starten.