Sint-Martinus zamelt 2.650 euro in voor goede doel 29 juni 2018

Dit jaar zamelde het SMIK 2.650 euro in voor het goede doel. Het geld gaat naar vier projecten. Zo is er het project ISAAN, dat Thaise studenten steunt. Robbe Cools liep de 20km van Brussel voor Rikolto, de vroegere Vredeseilanden. De vzw Care in Indië, 21 jaar geleden opgericht door twee kinderartsen uit Veldegem, steunt het weeshuis Saranalaya, waar 60 weeskinderen tot hun 18de worden opgevangen en tot slotte is er Gamba 3, dat ondersteund wordt door oud-leerkracht Georges Pollentier. In Mahagi (Congo) helpt hij aan de opbouw van een nieuwe school voor 300 leerlingen.











