Sint-Jansfanfare huldigt verdienstelijke leden 27 november 2018

02u22 0

Tijdens het Sint-Ceciliafeest heeft de Sint-Jansfanfare hulde gebracht aan enkele verdienstelijke muzikanten. Het feest startte met een rondgang van de fanfare in het centrum, gevolgd door een eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk, om daarna aan de feestavond met etentje te beginnen.





Er werd hulde gebracht aan Paul Stellemans die 60 jaar muzikant was bij de fanfare en nu zijn sopraansax opzij legt. Hij was ook lid van 'het orkest' en de Vosjesvrienden . Hij kreeg van schepen van Cultuur Jessy Salenbien (sp.a) het diploma van eremuzikant. Sax-alto Lieve Vandecasteele ontving van schepen Salenbien het robijnen ereteken voor 40 jaar inzet voor de fanfare. Zij begon als majorette om daarna ook spelend lid te worden.