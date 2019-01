Schepenen officieel verkozen, oppositie ‘not amused’ nadat ondertekende voordrachtsakte van 4 jaar terug opduikt Timmy Van Assche

14 januari 2019

22u26 1 Koekelare Jessy Salenbien (sp.a), Dirk Ampoorter (sp.a) en Jan Lievens (Open Vld) werden nu ook officieel verkozen als schepen. Dat de schepenen niet werden aangeduid met een meer gebruikelijke voordrachtsakte , is te wijten aan een verouderd voorakkoord tussen sp.a en Open Vld. Juridisch is er niks aan de hand, maar oppositiepartijen CD&V en N-VA reageren ‘not amused’.

Tijdens de installatievergadering van 2 januari werden wel de raadsleden, maar niet de schepenen officieel aangeduid. Normaal gezien worden de schepenen via een algemene voordrachtsakte aangesteld. Oppositiepartij CD&V vond dit een vreemde gang van zaken, zeker omdat sp.a een absolute meerderheid behaalde. Tijdens een nieuwe zitting moesten de schepenen van de nieuwe sp.a-Open Vld-coalitie dus worden verkozen door de raadsleden. Een formaliteit, ook al schoven oppositiepartijen CD&V en N-VA ter elfder ure drie kandidaten naar voren. Zonder resultaat, want zoals eerder aangekondigd werden Jessy Salenbien (sp.a), Dirk Ampoorter (sp.a) en Jan Lievens (Open Vld) nu ook officieel als schepen aangesteld.

Waarom?

Oppositiepartijen CD&V en N-VA haalden tijdens de zitting een resem documenten aan waaruit blijkt dat sp.a en Open Vld al vier jaar geleden een voordrachtsakte voor het burgemeesterschap hadden ondertekend. Lansens zou daarbij opnieuw burgemeester worden. Aan de kant van Open Vld werd de akte ondertekend door onder meer Henk Dejonghe. Nadat Dejonghe zich in 2018 afscheurde van Open Vld en niet verkozen geraakte met zijn nieuwe lijst Open Liberaal, stelde er dus een probleem. De ondertekenaars van de akte moeten namelijk verkozen zijn. En wettelijk gezien mag er slechts één voordrachtsakte worden ondertekend, zo niet mogen de ondertekenaars van de akte geen uitvoerend mandaat hebben. Sp.a en Open Vld vonden een oplossing door de eerder ondertekende akte verder te laten ondertekenen door wel verkozen raadsleden. Er waren dus te veel handtekeningen. Daardoor stelde de handtekening van Dejonghe niks voor en bleef het bij één akte. Er werd bovendien geen voordrachtsakte voor de schepenen opgesteld, waardoor het tot een stemming moest komen. Sp.a en Open Vld hebben het spel juridisch correct gespeeld en de aanstelling van het college lijkt waterdicht. Alleen stellen CD&V en N-VA zich vragen over de manier van handelen. “Dit getuigt van een zeer oude politieke cultuur. Hiervoor stapte ik niet in de politiek”, sprak een misnoegde Jolien Lootens (N-VA). Ze laat ook weten dat haar partij zich beraad over juridische stappen. Burgemeester Patrick Lansens (sp.a) verdedigde zich fel. “Wij hebben de correcte en wettelijke middelen gebruikt. Dat we een voorakkoord tekenden, was om de kaas niet van tussen ons brood te laten pikken”, waarmee Lansens verwijst naar een vermeend voorakkoord tussen CD&V en Open Vld in 2012.