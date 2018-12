Schepen Ampoorter neemt afscheid van bevoegdheid sport met knappe award Timmy Van Assche

16u22 0 Koekelare Koekelare mocht de award in ontvangst nemen voor de campagne ‘Sporters beleven meer’. Meteen het laatste wapenfeit voor schepen Dirk Ampoorter (sp.a), die zijn bevoegdheid sport doorgeeft.

In Brugge, bij de West-Vlaamse sportdienst, werden de awards uitgereikt voor de gemeenten die zich inzetten voor sportbeleving. Daarom organiseerde de sportdienst van Koekelare activiteiten waarbij ouders en kinderen samen een sport aanleren, zoals fietslessen. De sporters werden ook aangezet om hun belevingsfoto’s te delen op sociale media met #sportersbelevenmeer. Ook deelname aan de ‘Maand van de Sportclub’, ‘Breng je sportclub naar school’ en organisatie van belevingsactiviteiten rond sporten in de natuur. Voor Koekelare is het de eerste keer dat ze de award winnen. 43 van de 51 West-Vlaamse gemeenten haalden de prijs binnen. Voor schepen Dirk Ampoorter is het een afscheid van zijn bevoegdheid in stijl. Na achttien jaar schuift hij de post sport door naar Jan Lievens, die met Open Vld deel uitmaakt van de toekomstige coalitie met Sp.a.