Sappig vlees van varkens met ballen CASTREREN OVERBODIG BIJ NIEUW RAS VAN DELHAIZE GUDRUN STEEN

05 juni 2018

02u57 0 Koekelare Het nieuwe varkensras van Delhaize biedt ook volgens boeren Kelly Bryon (32) en Jan Vandewoestyne (34) uit Koekelare alleen maar voordelen. "We moeten de beren niet castreren, want hun vlees heeft geen vies geurtje, we krijgen een goede prijs en we moeten de varkens minder antibiotica geven."

Delhaize biedt vanaf vandaag een eigen varkensras aan. Het ras is een 'verbeterde' versie van het Piétrainvarken. "Het kostte ons een paar jaar om tot een ras te komen dat smaakvol en sappig vlees levert", geeft Tim Lammens van Delhaize toe. "Het grote voordeel is dat het vlees geen vieze berengeur afgeeft en dus hoeven de varkens niet gecastreerd te worden. Dankzij dit nieuwe ras hebben we de korte keten volledig in de hand. Een speciaal opgerichte groep met kwekers, vleesverwerkers en Delhaize waakt over de kwaliteit van het vlees en het welzijn van de dieren", zegt Lammens.





Speciale opleiding

"Per week hebben we voor onze 800 vestigingen 6.000 tot 8.000 varkens nodig. We werken daarvoor samen met 178 Vlaamse en 30 Waalse varkensboeren, die we ook hebben opgeleid. Wie meewerkt volgens de regels mag het kwaliteitslabel 'Beter voor Iedereen' gebruiken." Kelly Bryon (32) en Jan Vandewoestyne (34) uit Koekelare zijn zo'n boeren. "We komen allebei uit een landbouwgezin", zegt Kelly. "In 2007 namen we het ouderlijke bedrijf over en investeerden we in een nieuwe varkensstal. We hebben 800 zeugen en 2.000 vleesvarkens. Die leveren we alleen maar aan Delhaize. Daar hebben we verschillende redenen voor." Het nieuwe ras biedt een waslijst aan voordelen, zo blijkt.





Lokaal voeder

"Dat het nieuwe varkensras niet gecastreerd moet worden, is uiteraard een goede zaak voor het welzijn van de dieren", zegt Kelly. "We zijn ook zeker van de afname. Per varken geeft Delhaize een vaste vergoeding van één euro bovenop de marktprijs. De winkelketen betaalt ook de meerkost voor de voeders terug. Want we geven de dieren speciaal samengestelde voeding met lokaal geproduceerde granen, zoals lijnzaad, dat rijk is aan Omega 3. We moeten onze varkens ook minder antibiotica geven omdat ze gezonder leven."





Imago oppoetsen

Kelly hoopt dat het nieuwe ras een goede zaak is voor de vleesindustrie. "Hopelijk wordt het imago van ons varkensvlees opnieuw opgepoetst, want dat kreeg een flinke knauw de voorbije weken en maanden. Als onze varkens gelukkig en gezond zijn, dan zijn wij extra gemotiveerd. Een eerlijke prijs vormt het toetje. Op dat vlak matchen we perfect met de visie van Delhaize. Door de samenwerking staan we ook dichter bij de klant."





Gisteren kwam Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) naar Koekelare. Ook hij was heel tevreden. "Gelukkig zijn er steeds minder chirurgische castraties. Het gebeurt in ons land vooral via vaccinatie. De Universiteit van Gent bestudeert ook daarvoor alternatieven, en dit past zeker in het rijtje."