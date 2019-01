Rusthuis Meunyckenhof op Sint-Maartensplein tegen de vlakte, werken nieuwbouw netjes op schema Timmy Van Assche

31 januari 2019

17u56 0 Koekelare De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Meunyckenhof zit netjes op schema, zo laat directeur Frank Vanneuville weten. Intussen wordt de sloophamer bovengehaald voor het bekende dorpsgezicht op het Sint-Maartensplein.

De hele site van Meunyckenhof ondergaat een metamorfose. In december al werd de eerste fase afgerond. In de Ichtegemstraat opende toen een nieuwbouw waar 34 bejaarden naartoe verhuisden. Nu is fase twee aan de gang. Een gebouw, dat dateert van 1991 en een bekend gezicht vormt op het centrale Sint-Maartensplein, gaat tegen de vlakte. In de plaats komt een nieuwbouw. 39 bewoners worden intussen ondergebracht in tijdelijke modulaire kamers in andere gebouwen van Meunyckenhof op dezelfde site. “De nieuwbouw moet klaar zijn tegen de zomer van 2020. We zitten alvast netjes op schema. Na de afbraak zou in februari al de opbouw moeten beginnen”, zegt directeur Frank Vanneuville. “Alleen de omgevingswerken, zoals het aanleggen van terrassen en het binnenplein, worden na het bouwverlof afgewerkt.” De kamers in de nieuwbouw worden zo’n 20m² groot. Elke unit heeft ventilatie, tv, badkamer met douche en telefoon die aangesloten is op de centrale van het rusthuis. De leefruimtes en cafetaria krijgen airco, de gangen zullen vloerverwarming hebben. Het hele project kost zo’n 12,4 miljoen euro. In totaal verblijven er 137 senioren.