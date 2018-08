Ruit van café ingegooid 29 augustus 2018

Een of meerdere vandalen hebben in de loop van de nacht van zondag op maandag met een leeg bierflesje een ruit van café t' Vraagteken in de Dorpsstraat ingegooid. Het café was op dat moment gesloten. De heeft al twee verdachten op het oog. (JHM)