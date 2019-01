Rudy Willaert mag cultuurprijs Bronzen Stekker in ontvangst nemen Timmy Van Assche

21 januari 2019

20u04 0 Koekelare De 62-jarige Rudy Willaert mocht de Bronzen Stekker, de gemeentelijke cultuurprijs, officieel in ontvangst nemen.

Elk jaar reikt de Koekelaarse cultuurraad de Bronzen Stekker uit aan de persoon of vereniging die zich het voorbije jaar of gedurende lange periode bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente. Voor 2018 waren er twee genomineerden: Rudy Willaert en het Feestcomité. Uiteindelijk mocht Willaert dus de prijs in ontvangst nemen. “Uiteraard is het fijn om zo’n erkenning te krijgen in eigen gemeente. Het kunstwerk krijgt een mooie plaats bij mij thuis”, reageerde hij. Rudy werd onder meer genomineerd voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de (voormalige) fanfare Sint-Cecilia, de restauratie en oprichting van de vzw Hovaeremolen en als stuwende kracht achter het Lange Max Museum. Het Feestcomité dankte de nominatie aan de resem activiteiten die (bijna) altijd gratis aangeboden worden, zoals De Dolle Dinsdagen, optreden van K3, cultuuravonden, het voetbal op groot scherm, Sint-Maartensloop, de kerstmarkt met Muziek int Dorp en recent nog de succesvolle X-Mas Trail.