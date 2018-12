Rudy Willaert (62) wint prestigieuze cultuurprijs Timmy Van Assche

16 december 2018

13u37 1 Koekelare De winnaar van de jaarlijkse cultuurprijs Bronzen Stekker is bekend. Rudy Willaert, die mee aan de kar trok van het succesvolle Lange Max Museum, troeft het Feestcomité van Koekelare af.

Willaert wordt geroemd voor zijn inzet voor verschillende cultuurhistorische initiatieven. Zo was hij nauw betrokken bij de restauratie van de Hovaeremolen, schreef hij een boek over de fanfare Sint-Cecilia en trok hij mee aan de kar van heemkring De Spaenhiers. Maar vooral zijn verdienste in de ontwikkeling van het Lange Max Museum is groot. Samen met onder andere Gerdi Staelens, die de cultuurprijs van 2014 won, zette hij de site van het Duitse oorlogskanon in de kijker. “Ik ben erg verrast met deze Bronzen Stekker”, is Willaert gelukkig. “Dit is een prachtige erkenning en geeft me nog een extra duwtje om door te gaan. Ik deed al die projecten niet in mijn eentje, hé, en ben al mijn collega’s dankbaar. Met het Lange Max Museum zit een belangrijk luik erop, nu de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog voorbij is. We staan voor enkele uitdagingen en willen de site op gebied van natuur en kunst verder ontwikkelen. Zo hopen we een zwaluwenkolonie aan te trekken en ode te brengen aan overleden kunstenaar Gerrit Germonpré.” Op 20 januari mag Rudy Willaert zijn prijs officieel in ontvangst nemen. Toch mag de verdienste van het Feestcomité, de andere kanshebber op de cultuurprijs, ook benadrukt worden. Ze zorgden het afgelopen jaar onder meer voor een allereerste politiek kopstukkendebat, plaatsten grote schermen in het gemeentecentrum tijdens het wk voetbal en organiseerden talloze activiteiten voor jong en oud.