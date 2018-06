Rondleiding in nieuwe zuiveringsinstallatie 12 juni 2018

Aquafin opent vandaag de poorten van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zande bij Koekelare. Buurtbewoners kunnen dan een kijkje nemen en krijgen een rondleiding, waarin hen uitgelegd wordt hoe het zuiveringsproces precies verloopt.





Het Vlaams waterzuiveringsbedrijf Aquafin startte in het najaar van 2016 met de bouw van een nieuwe installatie. In september 2017 werden de werken beëindigd. De bouw was nodig om het afvalwater van 150 inwoners te kunnen zuiveren. Voordien liep dit gewoon nog ongezuiverd in de Binnengeleed. Er zijn rondleidingen om 17 uur, 17.30 uur, 18 uur, 18.30 uur, 19 uur en 19.30 uur. Elke bezoeker krijgt na de rondleiding een drankje aangeboden. Inschrijven kan via contact@aquafin.be of op 03/450.45.45 met vermelding van het tijdstip en aantal personen. (TVA)