Roken op speelpleintjes verleden tijd: Koekelare ondertekent charter ‘Generatie Rookvrij’ Timmy Van Assche

27 maart 2019

18u39 0 Koekelare Vanaf juni worden de Koekelaarse speelpleintjes rookvrij gemaakt. Daarna volgen ook andere plaatsen waar veel kinderen samenkomen, zoals de jeugd- en sportterreinen.

Koekelare wil de stap zetten naar een rookvrije toekomst door deel uit te maken van ‘Generatie Rookvrij’. Dat is een brede beweging van organisaties en burgers die ijveren voor een samenleving waar zo min mogelijk verleiding is voor kinderen en jongeren om te beginnen roken. “Het doel is om een eerste rookvrije generatie te creëren waarin alle Belgische kinderen die geboren worden vanaf 2019 rookvrij kunnen opgroeien. Zo wordt een generatie opgevoed die in 2037 kan claimen ‘Ik behoor tot de Generatie Rookvrij”, stelt Jana Syoen, die als stagiair bij het Sociaal Huis de plannen mee ontvouwt. “De steun voor ‘Generatie Rookvrij’ komt niet enkel van niet-rokers. 74 procent van alle rokers in België zou het erg vinden dat zijn kinderen roken en vindt dat zij het recht hebben op rookvrij opgroeien.”

Kopieergedrag

Koekelare gaat in juni van start met het rookvrij maken van de speelpleinen. Zo wordt het startschot gegeven voor het rookvrij maken van verschillende locaties in de gemeente waar vaak kinderen en jongeren komen. “Kinderen roken onvrijwillig en passief mee", vervolgt Syoen. “En zien roken, doet roken omdat kinderen het rookgedrag gaan kopiëren. Als ze volwassenen zien roken, krijgen kinderen de indruk dat het een normaal onderdeel van het leven is.” Syoen benadrukt dat het project niet gericht is tégen rokers. “Rokers hoeven niet te stoppen om een rookvrije omgeving te realiseren. Ze worden alleen gevraagd te helpen het goede voorbeeld te geven en niet te roken in het bijzijn van kinderen.”

Speelpleintjes

Acht speelpleintjes in Koekelare worden rookvrij: Ter Heide, de Belofte, de Buidel, Robrecht de Friesstraat, Tuinwijk, d’Oude Schole in Bovekerke, d’Oude Pastorie in Zande. Ook park De Mote, pal in het centrum wordt rookvrij. Bij de pleintjes komt een bordje ‘speelzone’, waarop staat dat er niet gerookt mag worden, maar ook dat er na 22 uur geen lawaai mag zijn. Bij de Mote komt een expliciet bordje dat aangeeft dat het park rookvrij is. later wordt de lijn ook doorgetrokken naar jeugdverenigingen en sportterreinen, plaatsen waar veel kinderen komen. “Voor alle duidelijkheid: we willen mensen wijzen op hun verantwoordelijkheid en het bewustzijn aanscherpen. We gaan geen heksenjacht houden op rokers", besluit schepen Stijn Ramboer (sp.a).