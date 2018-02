Rijbewijs kwijt na ongeval 20 februari 2018

In de Hovaerestraat in Koekelare had R.V (50) uit Koekelare zondagavond rond 21 uur een ongeval met zijn wagen. Bij het ongeval waren geen derden betrokken. De man raakte bij het ongeval lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar legde hij een positieve ademtest af en werd zijn rijbewijs 15 dagen ingetrokken. (JHM)