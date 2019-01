Restaurant ’t Vosmotje wellicht weken dicht na brand Jelle Houwen

21 januari 2019

15u57 0 Koekelare Het gekende restaurant ’t Vosmotje op het Sint-Maartensplein in Koekelare zal wellicht enkele weken gesloten zijn. Zondagavond brak er immers een felle brand uit en de schade is aanzienlijk. “Wanneer we kunnen heropenen, is echt niet duidelijk”, zuchten uitbaters Stephanie Claeys en David Eetezonne.

David merkte de brand zondagavond om 21.20 uur zelf op. Hij had de zaak net gesloten en stapte naar zijn wagen toen hij plots rook uit de ramen zag komen. Hij ging terug naar binnen en zag vlammen. Hij probeerde die zelf nog te blussen, maar tevergeefs. “Hij had te veel rook ingeademd en moest naar het ziekenhuis, maar intussen is hij terug thuis”, zegt Stephanie. “Wat de oorzaak is van de brand, weten we nog niet. Het vuur ontstond in ieder geval op de benedenverdieping. Het is aan experts en de verzekering om dat uit te maken. De schade is van die orde dat we zeker enkele weken dicht zullen blijven. Hoelang precies, weten we nog niet. We zullen onze klanten op de hoogte houden via Facebook en aan de gevel hangt er een briefje met ons telefoonnummer. Ons restaurant draait vaak op reservaties, dus proberen we voor iedereen een oplossing te zoeken.”

De brandweer van Koekelare had het vuur zondagavond vrij snel onder controle, maar toch is de schade groot. Vooral in de gelagzaal beneden is er veel schade. In het plafond zit een gat en beneden is er brand- en waterschade. De bovengelegen verdieping liep vooral rookschade op.