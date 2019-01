Rechter erg mild voor jongeman die maanden na feiten na ongeval in coma belandde JHM

07 januari 2019

14u07 0 Koekelare De politierechter in Veurne toonde zich maandagochtend van zijn meest milde kant toen hij de 28-jarige J.L. uit Koekelare voor zich kreeg.

De jongeman moest zich nochtans verantwoorden voor zware feiten nadat hij op 2 april vorig jaar betrapt werd op rijden onder invloed van cannabis. Omdat het niet de eerste keer was moest hij langsgaan bij een dokter die moest onderzoeken of hij wel nog in staat was een auto te besturen. J.L. dreigde dus zijn rijbewijs definitief te verliezen. Zo ver kwam het echter niet want op 11 augustus raakte hij betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Om 2 uur ’s nachts reed hij in de Koekelarestraat in Diksmuide huiswaarts toen hij van de baan raakte en op een elektriciteitspaal botste. Zijn wagen werd pas na 10 minuten gevonden. J.L. moest bevrijd worden door de brandweer en belandde in een coma. De gevolgen waren erg zwaar: de man liep een hersenbloeding op en is deels verlamd. Hij verscheen dan ook in een rolstoel voor de rechter. “Mag ik vragen hoe het met je gaat?” wilde de rechter weten. “En weet je waar je bent en waarom je hier bent?” Dankzij zijn papa, die J.L. vergezelde, wist de jongeman wel dat hij in de politierechtbank was maar niet meer waarom. “Hij heeft last van geheugenverlies. En het is heel onduidelijk of hij ooit nog wel een wagen zal kunnen besturen. Hij is nog dagelijks in de kliniek voor zijn revalidatie.” De rechter toonde zich mild. “Ik hou rekening met je huidige toestand en met de wellicht lange weg die je nog te gaan hebt. In ieder geval veel succes ermee.” J.L. kreeg 3.200 euro boete maar volledig met uitstel. Als hij ooit toch zou kunnen rijden met een wagen moet hij eerst nog 60 dagen rijverbod uitzitten.