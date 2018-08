Q-dance wordt Dansschool 5678 KEVIN EN FEMKE BLAZEN DANSSCHOOL NIEUW LEVEN IN CHARLOTTE DEGEZELLE

01 augustus 2018

02u45 0 Koekelare Na 15 jaar stopt Q-dance er op 31 augustus mee. De Lichterveldse dansschool aan de Hogewielkestraat neemt vanaf september een nieuwe start als Dansschool 5678. Dit onder impuls van Koekelarenaren Kevin Gunst (32) en Femke Piette (26).

Kevin Gunst en Femke Piette zijn gebeten door de dansmicrobe. Kevin danst al 19 jaar en geeft al 15 jaar les, Femke volgde op haar beurt 20 jaar geleden haar eerste dansles en volgde de Postgraduaat Instructor Dans. Beiden hebben een curriculum om u tegen te zeggen. Zo dansten ze samen op de mainstage van Tomorrowland, is Femke Belgisch kampioene discodansen en danste ze onder meer voor vtm, KV Oostende en de Miss Coast-verkiezing. Kevin is op zijn beurt Belgisch kampioen breakdancen en was te zien in de clip van het EK-lied van Dimitri Vegas en Like Mike. Bovendien zijn het geen onbekenden in Lichtervelde.





"Femke gaf sinds vorig jaar les bij Q-dance en ik al twee jaar. Ook zit ik in het bestuur van de vzw, wat betekent dat Qoya en ik Q-dance samen runnen", vertelt Kevin. "Toen ze enkele maanden geleden vertelde dat ze wou stoppen, heb ik even getwijfeld. Ik heb hier ervaring en een goeie band met de kinderen, maar ik had net m'n fulltime job opgezegd en was als zelfstandige gestart met Ledenbeheer.be en organiseer met de vzw DanceCool ook al 10 jaar danskampen in De Panne tijdens de zomervakantie. Mijn planning zat dus al goed vol maar we moesten deze kans gewoon grijpen want we vinden het beiden super om ons kunnen door te geven aan kinderen."





Opening op 12 september

Op 12 september geven Kevin en Femke de eerste danslessen in wat ze op de kaart willen zetten als een swingende dansschool. "We gaan voor een volledige nieuwe start met een nieuwe naam zijnde 5678, een verwijzing naar het aftellen bij het dansen. Al heeft niet iedereen dit door. We kregen zelfs al de vraag of 5678 de postcode is van Lichtervelde", lacht het duo.





"Ook pakken we uit met een nieuw aanbod voor alle leeftijdscategorieën van kleuter tot volwassene. Zowel voor zumba, kleuterdans, breakdance, hiphop, buikdans, jazz, disco en heel wat meer zit je bij ons aan het juiste adres. We gaan voor familiale funlessen met maximaal 25 cursisten zodat we de kwaliteit kunnen garanderen en iedereen volop bij de lessen betrokken wordt. Net doordat we een vrij drukke agenda hebben, gaan we alle lessen op woensdag, donderdag en zaterdag concentreren. In totaal zijn we met zeven docenten. Een iemand is nieuw: Vanessa Covent, die tot vrij recent met Kreadance DiVa nog haar eigen ballet-school had in Wevelgem. We hopen dat veel leden van Q-dance aan boord blijven. Maar ook alle nieuwkomers zijn meer dan welkom."





Meer op www.5678.be. De eerste les is een gratis proefles.