Propaangastank sist in kinderdagverblijf 28 juli 2018

02u42 0

In een kinderdagverblijf in de Veldstraat in Koekelare ontstond gisterenmiddag rond 16.10 uur even paniek. Een kleine propaangastank in de tuin begon wat te lossen en maakte een sissend geluid. In het verblijf waren op dat ogenblik zes kindjes aanwezig die voor alle veiligheid even binnen gehouden werden. De brandweer van Koekelare kwam ter plaatse net als de politie. Het ventiel van de propaangastank bleek door de extreme hitte wat te zijn gelost waardoor er minder spankracht op de afsluiting zat. Dat veroorzaakte het sissend geluid. De brandweer begon de tank meteen te koelen en kon het ventiel terug aanspannen. Gevaar voor ontploffing was er nooit. Binnen het half uur was de situatie volledig opgelost en konden de kindjes terugkeren. Zij merkten weinig van het tumult. (JHM)