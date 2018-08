Probleem met glascontainer verholpen 31 augustus 2018

Begin deze week was er opnieuw een probleem met een overvolle glascontainer op het Fransmansplein in Koekelare. De ondergrondse container bleek volledig vol te zitten en de bewoners plaatsten er intussen al zo'n 100 flessen en glazen bokalen naast. Vorig jaar gebeurde iets gelijkaardigs toen een bovengrondse container in de Sint-Sebastiaansstraat propvol zat. Dat werd toen opgelost door een extra ophaling te organiseren. Ook nu keer werd de container geleegd nadat de afvalmaatschappij op de hoogte was gebracht van het probleem. (JHM)