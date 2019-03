Primeur voor Käthe Kollwitz Museum en Fransmansmuseum: beide attracties behalen prestigieus Q-label Timmy Van Assche

12 maart 2019

18u18 0 Koekelare Zowel het Käthe Kollwitz Museum als het Fransmansmuseum hebben als een van de eersten een Q-label voor attracties en musea behaald. Dit label zet vooral kwaliteit en klantentevredenheid centraal, meer dan ooit belangrijke aandachtspunten voor de toeristische sector.

Het Q-label biedt de garantie op een kwalitatieve dienstverlening en zorgt voor een gastvrije service. “Dit is een beloning voor onze dienst toerisme na het volgen van een uniek begeleidingstraject”, is schepen voor toerisme Jessy Salenbien (sp.a) tevreden. “Dankzij een goede samenwerking en de steun van heel wat vrijwilligers die bijspringen als baliepersoneel of gids, konden we het Q-label behalen.” Tijdens een korte opleiding kregen de deelnemers inzicht in de aspecten die een impact hebben op de beleving van hun bezoekers. Westtoer reikte praktische tools en meetinstrumenten aan om alles in kaart te brengen en de tevredenheid van de bezoekers te meten.

Mystery visit

Na de opleiding volgen er drie halve dagen begeleiding op maat door een coach ter plaatse. De coach hielp bij het klaarstomen van een groeiplan. Beide musea kregen ook het bezoek van een mystery of professional visitor. Voor het eerst konden ook musea en attracties het label verkrijgen. Musea en attracties zijn naast logies, restaurants, cafés en toeristische infokantoren immers belangrijke trekpleisters voor bezoekers in West-Vlaanderen. Na een positieve evaluatie van het groeiplan en de mystery visit verslag besliste de jury om het Q-label toe te kennen aan acht musea en attracties in de Westhoek, waaronder het Käthe Kollwitz Museum en het Fransmansmuseum. Het kwaliteitslabel is geldig voor een periode van drie jaar. De dienst voor toerisme kreeg tegelijk een verlenging van het label.