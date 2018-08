Politiek debat met alle lijsttrekkers 14 augustus 2018

Feestcomité Koekelare organiseert voor het eerst een politiek debat. "We hechten er belang aan dat mensen goed geïnformeerd aan de stembus verschijnen. Op woensdag 26 september wordt in cultuurzaal De Balluchon het kopstukkendebat georganiseerd met alle lijsttrekkers", laat het comité weten. Het debat start om 20 uur. De datum, op drie weken van de stembusslag, is niet toevallig gekozen. Dan zijn alle kieslijsten bekend. Moderator wordt journalist Paul Cobbaert. Het debat bijwonen is gratis, maar bezoekers moeten wel een toegangskaart voorleggen. Die kan je op zaterdag 25 augustus tussen 10 en 13 uur afhalen in de foyer van De Balluchon. Elke inwoner kan twee gratis kaarten afhalen. (TVA)