Politie zoekt eigenaar van achtergelaten beschadigde fiets JHM

13 maart 2019

De politiezone Polder is op zoek naar de eigenaar van een fiets die al weken staat te verkommeren in de Kerkstraat in Koekelare. De fiets staat er al weken gestald ter hoogte van huisnummer 10. Intussen is de fiets in slechte staat: ze is op meerdere plaatsen beschadigd. Het is niet duidelijk of dat gebeurde sinds de fiets er staat. De politie wil graag in contact komen met de eigenaar en nam de fiets mee. Wie de fiets herkent en terug wil ,kan contact opnemen met de politie.