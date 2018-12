Politie Polder op zoek naar getuigen van poging ontvoering 14-jarig meisje Mathias Mariën

01 december 2018

17u50 8 Koekelare De politiezone Polder is op zoek naar getuigen van een poging tot ontvoering van een 14-jarig meisje in Koekelare. De tiener werd vrijdagavond achtervolgd door een oude man die haar in een zwart voertuig probeerde te lokken. Een toegesnelde dame kon de verdachte man in zijn wagen uiteindelijk wegjagen. “Indien de dame die hulp bood kennis neemt van deze oproep, verzoeken wij haar dringend contact op te nemen", klinkt het bij de politie.

De feiten gebeurden op 30 november omstreeks 17.05 uur. Het 14-jarige slachtoffer stapte van de bus in de Oostmeetstraat in de buurt van het kruispunt met de Barnestraat in Koekelare. Een oude man probeerde het meisje in een klein zwart voertuig te lokken maar het meisje liep weg. Hierop achtervolgde het voertuig het slachtoffer.

“Een andere vrouw stopte en kon de man in de wagen wegjagen. De nummerplaten van de kleine zwarte wagen waren afgedekt”, laat de politie weten. “De man is tussen 65 en 70 jaar, verzorgd voorkomen, drager van een donkerblauwe jeans en grijze jas. De man heeft een normale lichaamsbouw en is ongeveer 1,70 meter. Wij zijn dringend op zoek naar getuige(n) van deze feiten.”

Wie meer weet van de poging tot ontvoering kan altijd terecht bij de lokale politie of op het nummer 051/ 51 99 88. De politie richt zich daarbij in de eerste plaats op de vrouw die het meisje hielp en de wagen wegjoeg.