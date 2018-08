Paul Jonckheere opnieuw op CD&V-lijst 11 augustus 2018

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal Paul Jonckheere (59) opnieuw terug te vinden zijn op de lijst van CD&V. Paul was in de periode 1994-2006 OCMW-voorzitter en gemeenteraadslid voor CD&V. In 2006 stopte hij met de actieve politiek en zetelde zijn echtgenote Marie-Paul enkele jaren in de gemeenteraad. In 2011 werd Paul nog gelauwerd als eremandataris en ook ere-OCMW-voorzitter. Paul Jonckheere bleef de voorbije jaren weliswaar achter de schermen meewerken en bleef ook actief lid van het lokale partij bestuur. "Wij zijn uitermate verheugd dat Paul met zijn ervaring zich opnieuw ten volle wil engageren op de CD&V-lijst", is lijsttrekker Tom Pollentier duidelijk. (TVA)